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Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Crystal Palace - Tottenham maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:21
Crystal Palace - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milli aranın ardından liglerde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

Tottenham, ilk 3 maçta topladığı 9 puanla zirvede bulunuyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Crystal Palace ise 2 puanla 14. sırada yer alıyor.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Crystal Palace - Tottenham maçı 11 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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