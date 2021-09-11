Alt liglerden haberler (11.09.2021)

'BU YIL ÇOK FARKLI OLACAK'

Boluspor başkanı Abdullah Abat, bu sezon çok daha mücadele eden ve ligi iyi durumda bitirecek bir takım izleyeceklerini söyledi. Abat, transfer döneminde kısıtlı bütçeyle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Nokta transferler yaptıklarını aktaran Abat, "Bu yıl geçen seneden farklı olacak. Daha zevkli, çok daha mücadele eden, sahada koşan ve daha iyi durumda ligi bitirecek bir Boluspor izleyeceğiz." dedi. Abat, ligde iki maç oynadıklarını, bir hafta bay geçtiklerini belirterek, "Önümüzdeki 3 maçtan sonra takımı daha iyi yerlerde göreceğiz" diye konuştu.

GENÇLER TAKTİK ÇALIŞTI

G.Birliği, yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, dünü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Çalışmalar, son bölümde yapılan duran top idmanıyla sona erdi.

'CENTİLMENCE GEÇSİN'

G.Birliği asbaşkanı Muammer Akyüz, Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisinin centilmenlik içinde geçmesini diledi. Akyüz "Derbinin iki takımın adına olgunluk ve centilmenlik içerisinde seyir zevki yüksek, bol gollü olmasını diliyorum. Hak eden kazansın" dedi.

4. HAFTA BUGÜN 4 MAÇLA BAŞLIYOR

TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak. Program şöyle: BUGÜN: 16.30 Ümraniye-Bandırma, 17.00 Eyüp-Denizlispor, 20.00 Manisa FK-BB Erzurumspor, 20.00 Adanaspor-Menemenspor. YARIN: 17.00 Boluspor-Kocaelispor, 17.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği, 20.00 Altınordu-Bursa, 20.00 Samsun-Keçiören. PAZARTESİ: 20.00 Balıkesirspor- Tuzlaspor

ALTINORDU'DA EROĞLU UYARDI

Ligde yarın oynanacak Bursaspor randevusuna odaklanan Altınordu'da eknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 maçta kalesinde 6 gol gören takımını uyardı. Savunma oyuncularından dikkatli olmasını isteyen tecrübeli hoca, yeni transferlerden stoper Volkan Fındıklı ile sağ bek Rıdvan'a görev verecek. Eroğlu, "İlk galibiyetimizi alırsak moral buluruz. Kötü gidişi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

KAF-KAF MUTLAK ZAFER PEŞİNDE

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona Erokspor mağlubiyetiyle start veren Karşıyaka, İçel İdmanyurdu'nu konuk ediyor. Kaf-Kaf, 553 günlük hasretin ardından taraftarı karşısına çıkacak. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Cüneyt Biçer, büyük buluşmayı zaferle taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

MANİSA FK 4'TE 4 PEŞİNDE

Tarihinin ilk 1. Lig sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan Manisa FK, bugün 20.00'de Erzurumspor karşısına çıkıyor. Siyahbeyazlı ekibin tek hedefi 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini korumak olacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, çıkışlarını sürdürüp üst sıralarda yer almak istediklerini vurguladı. Özbalta, "Sezona damga vurmak istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam" dedi.

2. VE 3. LİG'DE 7 MAÇ VAR

TFF 2. ve 3. Lig'de bugün toplam 7 maç oynanacak: 2. Lig Beyaz Grup: 16.00 Ankara Demir-Kırklareli, 16.30 Pendik-Zonguldak Kömür. Kırmızı Grup: 16.00 Etimesgut- K.Maraş, 16.30 İnegöl- Hekimoğlu Trabzon 3. Lig 1. Grup 16.30 Arnavutköy- Erbaa, 2. Grup 15.30 52 Ordu-68 Aksaray, 3. Grup 19.00 Karşıyaka-İçel İY.

NAZİLLİ İDDİALI

2 Lig Beyaz Grup'ta yarın Pazarspor'u ağırlayacağı maçta koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarlarıyla yeniden buluşacak Nazilli Bld, heyecan yaşıyor. Teknik Direktör Kadir Kar, "Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılacağız" şeklinde konuştu.