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Son dakika spor haberi: Polonya-İngiltere maçında Robert Lewandowski'den taraftarına tepki! İşte o an...

Son dakika spor haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçında Polonya sahasında İngiltere'yi konuk etti. 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin başlama vuruşu öncesinde geceye damga vuran bir an yaşandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 15:06
Son dakika spor haberi: Polonya-İngiltere maçında Robert Lewandowski'den taraftarına tepki! İşte o an...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. I Grubu'nun 6. maçında lider İngiltere deplasmanda Polonya'ya konuk oldu. Karşılaşma Polonya'nın uzatma dakikalarında kaydettiği golle 1-1 eşitlikle sona ererken puanlar da paylaşılmış oldu.

Heyecan kaysatyısı yüksek bu mücadelenin ilk düdüğü öncesinde çarpıcı bir an yaşandı. Santra vuruşunun hemen öncesinde, ırkçılığı protesto etmek amacıyla diz çöken İngiliz futbolcular, tribündeki Polonyalı taraftarlarca yuhalandı.

Bu durum karşısında tepkisiz kalmayan Polonya kaptanı Robert Lewandowski kendi taraftalarına dönerek kolunda bulunan 'Respect (Saygı)' yazısını işaret etti.

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