Büyük intikam

2022 Dünya Kupası elemelerindeBrezilya-Arjantin maçı ev sahibi ülkenin sağlık ekibinin koşarak sahaya girmesiyle yarıda kalmıştı. Arjantin basınından olaylarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Arjantin basınında "COPA America finalini Brezilya'yı yenerek kazandığımız için hala öfkeliler. O günü unutamadılar. Kıskanıyorlar. İntikam için de bu maçı seçtiler" ifadeleri yer aldı.
2022 Dünya Kupası elemelerindeBrezilya-Arjantin maçı ev sahibi ülkenin sağlık ekibinin koşarak sahaya girmesiyle yarıda kalmıştı. Brezilyalı yetkililer İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'ya corona virüs tedbirleri kapsamında maç oynanırken sınır dışı etmeye kalkmışlardı. Messi "Burası bir sirk. 3 gündür buradayız. Neden maç oynanırken buna kalkıştılar, oteldeyken yapsalardı" diyerek büyük tepki göstermişti. Arjantin basını bomba bir iddia ortaya attı. Arjantin basınında "COPA America finalini Brezilya'yı yenerek kazandığımız için hala öfkeliler. O günü unutamadılar. Kıskanıyorlar. İntikam için de bu maçı seçtiler" ifadeleri yer aldı. Messi ve arkadaşlarının gördüğü muamele tarihe kara leke olarak geçmişti. Olay FIFA'lık oldu.