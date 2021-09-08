Alt liglerden haberler (08.09.2021)

ENES KARAKUŞ KARACABEY'DE

2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Başakşehirspor'dan forvet oyuncusu Enes Karakuş'u kadrosuna kattı. Ankaragücü altyapısından yetişen 20 yaşındaki Enes Karakuş, geçtiğimiz sezon Bodrumspor formasıyla 11 maça çıkarken 1'de gol kaydetti.

KAF-KAF'TAN İKİ TAKVİYE

TFF 3. Lig'de beş yıldır devam eden transfer yasağını geçici olarak kaldıran Karşıyaka, kadrosuna 2 takviye daha yaptı. Kaf-Kaf, Çorumspor'dan 23 yaşındaki stoper ve Şanlıurfaspor'dan 24 yaşındaki orta saha için Sefer Kanıtemiz'le anlaştı.

ALTINORDU KAPATTI!

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, 5 takviye yapan Altınordu başka oyuncu ile anlaşmayacak. Kadrosunu altyapısından yetişen genç isimlerle tamamlayan kırmızılacivertliler transferi kapattı.

NAZİLLİ ÇOK İDDİALI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında Kırklarelispor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, hedeflerini açıkladı. Sezon boyunca öncelikli olarak ilk 8 içinde yer almak istediklerini belirten Kar, "Biz yarışmacı bir takımız. Her hafta üzerine koyarak oyunumuzu geliştireceğiz" diye konuştu.

ERZURUM VİTES ARTIRDI

BB Erzurumspor milli arayı yoğun antrenman programı ile değerlendiriyor. Milli ara sonrası Manisa BBSK ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı ekip tempoyu arttırdı. Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip dünkü antrenmana ısınma ve düz koşu ile başladı. Daha sonra şut çalışan Erzurum, taktik denemeler yaptı.

NAPOLEONI ÜMRANİYE'DE

TFF 1. Lig'e 3'te 3 yaparak fırtına gibi giren Ümraniyespor, transferde bombayı patlattı. İstanbul ekibi, son olarak Göztepe forması giyen Stefano Napoleoni'yle 1 yıllık anlaşma sağladı. 35 yaşındaki İtalyan forvet, daha önce Başakşehir forması da giymişti. Napoleoni, geçen sezon Süper Lig'de 15 maçta 1 gol attı. Öte yandan Ümraniyespor, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i de kiraladı.