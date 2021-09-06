Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi! Borcu harcayan ödeyecek

AK Parti futbol kulüplerini içinde bulundukları borç batağından kurtaracak, takımların sporcu ihtiyacının altyapıdan karşılanması ve daha fazla milli futbolcu yetişmesinin yolunun açılması için hazırladığı spor yasası çalışmasına hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan düzenleme, 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak olan Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli başlıklardan biri olacak. Sabah'ta yer alan habere göre; AK Partili kurmaylar, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile gerçekleştirilen toplantıda, talep ve görüşleri dinledi. Görüşmede Ağaoğlu'nun kulüplerin denetlenmesine destek verdiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca Futbol Federasyonu ile yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Önümüzdeki günlerde kulüplerin ve ilgili kuruluşların temsilcileriyle toplantılar devam edecek.

YANLIŞ KARARLARIN HESABI SORULACAK

Yeni yasaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Taslağın ana maddeleri şöyle: Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek. Futbol kulüpleri gelir ve giderlerine, UEFA ve FIFA kurallarına uygun denk bütçe yapacak. Böylece kulüpler astronomik, kendisini aşan rakamlar ile futbolcu transfer edemeyecek. Kulüpler mevcut borçlarını hızla tasfiye edecek. Kulüp yöneticileri görevden ayrıldığında da kendi döneminden sorumlu olacak. Yaptığı borçlar ya da aldığı yanlış kararların hesabı sorulacak. Sonrasını düşünmeden yanlış adımlar atamayacak, transferler yapamayacak. Altı aydan fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olanlar kulüplerin yönetim kademesinde görev alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı kurullar yeniden düzenlenecek. Menajerlik sistemine yeni kriterler getirilecek. Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket kurmaları ve buna göre yönetilmeleri ile ilgili düzenleme yapılacak. Kulüpler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek.