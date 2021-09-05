SON DAKİKA: Brezilya-Arjantin maçı öncesi 'sınır dışı' krizi! 4 futbolcu...

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak olan Brezilya-Arjantin maçı öncesi 'sınır dışı' krizi patlak verdi. Brezilyalı yetkilier, corona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanan İngiltere'den maçın oynanacağı Sao Paulo kentine gelen 4 Arjantinli futbolcu Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın sınır dışı edilmesi için resmi bildiri yayınladı.

OTEL ÖNÜNDEKİ POLİSLER DİKKAT ÇEKTİ

Arjantin basınından Ole'ye göre; maçtan bir gün önce Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu, söz konusu 4 ismin sınır dışı edilmesi için başvuruda bulundu. Ayrıca Lionel Messi ve arkadaşlarının yer aldığı otelde polislerin bulunduğu gözlendi.

Öte yandan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL ise ilk etapta oyuncuların İngiltere'den gelmelerinin maçta forma giymelerine engel olmadığını belirtmişti.