Almanya - Ermenistan: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya ile Ermenistan karşı karşıya geldi. Stuttgart'taki Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçta Almanya, Ermenistan'ı 6-0'lık skorla bozguna uğrattı.

Almanya'ya farkı getiren golleri 6. ve 15. dakikalarda Gnabry, 35. dakikada Reus, 45. dakikada Werner, 52. dakikada Hofmann ve 90+1. dakikada Adeyemi kaydetti.

Almanya, bu sonuçla puanını 12'ye çıkarıp, Ermenistan'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Ermenistan ise ilk yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçlarında ALmanya deplasmanda İzlanda ile, Ermenistan ise evinde Lihtenştayn ile karşılaşacak.