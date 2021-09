"Tek vücut olup kazanacağız"

A Mıllı Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularımızdan Mert Müldür , Karadağ maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. "Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz" diyen Güneş, "Taraftarın yanımızda olacağı bir maç olacak. Onların sıcak, coşkulu, olağanüstü desteğine ihtiyacımız var. Tek vücut, tek nefes olup, heyecanla maçı kazanmak için var olacağız. Birlikte çok işi başardık, yarın da (bugün) öyle olacağını düşünüyorum" dedi.DÜNYA Kupası yolunda gerekli kalite, inanç ve enerjiye sahip olduklarını da vurgulayan Şenol Güneş şunları söyledi: "Başarıyı, başarısızlığı gören bir grubumuz var. Her şey daha iyi olacak yola çıkan genç bir kadro olarak. Dünya Kupası'na katılırsak, uzun yıllar tecrübeli şekilde yarışmalarda olacak bu kadro. Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. İyi bir hikaye için lider olduğumuz bu grubu lider bitirmek her zaman lehimize olacaktır. Katar'da olacağımızı düşünüyorum.""İngiltere'de oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle Türkiye'ye gelişine izin verilmemesi hukuki olarak takip ediliyor. Doğru bulmadığımız, tartışmaya açılması gereken bir konu. Milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği birçok sorunun, futbolu nasıl etkilediğini görüyoruz. Ayrımcılık oluyor. Biz gelen oyuncularımızla en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bilmiyorum.""Şu an çıkacak 11'miz var. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Elimizde başarılı oyuncularımız var. Yarın (bugün) oynayacak oyuncular da daha önce gördüğünüz oyuncular. Stoper olarak Ozan ile Çağlar stoper olarak düşünüyorsunuz ama Alpaslan'ı alma sebebim bu yönde oldu. Sağ bek de oynayabilecek bir oyuncu. Halil genç bir arkadaşımız o da oynamıyor. Burak, Kenan, Enes var… İki-üç oyuncumuza bir şey olursa o zaman tabi riskler artabilir."İTALYA'da Sassuolo'da oynayan Mert Müldür de Hollanda karşısına motive çıkmak için iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Müldür, "İki maçta 6 puan almalıyız ki Hollanda karşısına motivasyonlu çıkalım. Çok büyük avantaj elde etmiş olacağız. Diğer kamplar için de çok çok işimize yarayacak" diye iddialı konuştu.