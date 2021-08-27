Sörloth’tan ilk sözler

Uzun süre Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Sörloth, Sociedad'a transferinin ardından ilk kez konuştu. Norveçli, "Önümde birden çok opsiyon vardı ama burada olduğum için mutluyum. Benim işim hızımı, gücümü kullanarak gol atmak, asist yapmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak" diye konuştu.
Uzun süre Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Sörloth, Sociedad'a transferinin ardından ilk kez konuştu. Norveçli, "Önümde birden çok opsiyon vardı ama burada olduğum için mutluyum. Benim işim hızımı, gücümü kullanarak gol atmak, asist yapmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak" diye konuştu.