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Son dakika spor haberi: Eski El Salvador Futbol Federasyonu Başkanı Vasquez rüşvet aldığını açıkladı! İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, ABD'de süren yolsuzluk davasında suçunu itiraf etti. Daha önce suçsuz olduğunu iddia eden Vasquez, milli takımın oynadığı maçlardaki medya ve pazarlama haklarının verilmesi karşılığında rüşvet aldığını itiraf etti. Eski başkan Vasquez maçların yayın hakları için 350 bin dolar aldığını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 12:32
Son dakika spor haberi: Eski El Salvador Futbol Federasyonu Başkanı Vasquez rüşvet aldığını açıkladı! İşte detaylar...
<p>El Salvador Futbol Federasyonunun eski başkanı Reynaldo Vasquez, FIFA'daki yolsuzluk skandalıyla ilgili ABD'de süren davada suçunu itiraf etti.

Daha önce federal mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden Vasquez, bu kez milli takımın oynadığı maçlardaki medya ve pazarlama haklarının verilmesi karşılığında rüşvet aldığını söyledi.

65 yaşındaki Vasquez, 2012'de kendisinin de arasında bulunduğu federasyon yetkililerinin, El Salvador Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarının yayın hakları için yaklaşık 350 bin dolar aldığını belirtti.

2015'te ABD'de açılan FIFA'ya yönelik yolsuzluk davasında 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Vazquez, 2009'un haziran ayından 2011'in temmuz ayına kadar El Salvador Futbol Federasyonunu yönetmişti.

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