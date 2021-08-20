Alt liglerden haberler (20.08.2021)

ATAKAN BOĞALAR'DA

İstanbulspor, Trabzonspor'dan Atakan Gündüz'ü kadrosuna kattı. 20 yaşındaki savunmacı, 1 yıl kiralık olarak sarı-siyahlı formayı giyecek. Altınordu altyapısından yetişen genç oyuncu, 2019 yılında Trabzonspor'a imza atmıştı. Bordo- mavili ekibin U19 Takımında görev yapan Atakan, geçen yıl A Takım kadrosunda yer aldı. Genç stoper, geçen sezon Süper Lig'de 1 karşılaşmada şans buldu.

İSMAİL TAMAM

Yeni bir atılım yapan 3. Lig ekibi İskenderunspor, Konyaspor'dan orta saha İsmail Güven'le (27) sözleşme imzaladı. Jan Olde Riekerink'in CEO olduğu kulüpte Ümit Karan teknik direktörlük yapıyor.

HOROZ'DA KRİZ!

Denizli'de iki hafta önce göreve gelen yeni yönetimde istifa depremi yaşandı. Ege ekibinde transfer edilen bir futbolcunun sözleşmesindeki mali şartları şaibeli bulan 7 yönetici istifasını sundu.

MEHMET İMZALADI

Bandırmaspor, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ı renklerine kattı. 23 yaşındaki oyuncu, kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Geçen sezon kırmızısiyahlılarda 23 maça çıkan orta saha oyuncusu, 3 kez ağları sarstı. Bandırmaspor'un Başkanı Onur Göçmez, Mehmet Özcan takviyesiyle transferi kapattıklarını söyledi.

KIZILCABÖLÜK'TEN ÜÇ TAKVİYE

3. Lig'de sezona yeni kadroyla giren Kızılcabölükspor, kadrosunu üç oyuncuyla güçlendirdi. Denizli ekibi, Edirnespor'dan orta saha Anıl Yıldırım (30), Nevşehir Belediyespor'dan forvet Mehmet Kaan Türkmen (20) ve Bayrampaşa'dan kanat Yiğit Kadıoğlu'yla (20) sözleşme imzaladı.

TOPAL İZMİR'DE

Bölgesel Amatör Lig ekibi İzmirspor, Mehmet Topal'ın kardeşi Ahmet Topal'la anlaşma sağladı. Futbola 2006 yılında Malatya Belediyespor'da başlayan kardeş Topal, 2010 yılında Galatasaray'ın altyapısına transfer olmuştu. Daha sonra Tavşanlı, Afyonkarahisar, Tavşanlı, Fethiye gibi kulüplerde top koşturan 28 yaşındaki ön libero İzmir ekibine 1 yıllık imza attı.