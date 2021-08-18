Haberler Futbol Alt liglerden haberler (18.08.2021)

Alt liglerden haberler (18.08.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (18.08.2021)

KAF-KAF BEKLEYİŞTE
TFF 3. Lig'de transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da sezonun başlamasına 18 gün kala taraftarın umutlu bekleyişi devam ediyor. Karşıyaka, en az 5-6 futbolcu takviyesi daha yapmayı planlıyor.

-TFF 1. Lig ekibi G.Birliği'nde başkan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. Akdaş, üzerinde "Gençlerbirliği SK" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden çelengi mozoleye bırakıp saygı duruşunda bulundu.

-TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile anlaştı. Yeşilsiyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

-İnegölspor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'yı kadrosuna kattı. 2 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, "Yeni takımımda elimden geleni yapıp faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA