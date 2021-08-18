Alt liglerden haberler (18.08.2021)

KAF-KAF BEKLEYİŞTE

TFF 3. Lig'de transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da sezonun başlamasına 18 gün kala taraftarın umutlu bekleyişi devam ediyor. Karşıyaka, en az 5-6 futbolcu takviyesi daha yapmayı planlıyor.

-TFF 1. Lig ekibi G.Birliği'nde başkan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu Anıtkabir'i ziyaret etti. Akdaş, üzerinde "Gençlerbirliği SK" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden çelengi mozoleye bırakıp saygı duruşunda bulundu.

-TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Serhat Gülpınar ile anlaştı. Yeşilsiyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

-İnegölspor, Gölcükspor'dan orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'yı kadrosuna kattı. 2 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, "Yeni takımımda elimden geleni yapıp faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.