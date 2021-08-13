Haberler Futbol Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maç takvimi belli oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray ise Randers ile eşleşti. Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Trabzonspor Roma ile Sivasspor ise Kopenhag'la karşılaşacak. Bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte maç saatleri ve detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:23
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maç takvimi belli oldu.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Helsinki ile Galatasaray ise Randers ile eşleşti. Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Trabzonspor Roma ile Sivasspor ise Kopenhag'la karşılaşacak.

Bu maçları yönetecek hakemler ve maç saatleri de belli oldu.

Temsilcilerimizin maç programı şu şekilde;

İlk Maçlar: 19 Ağustos

Randers-Galatasaray 20.00
Trabzonspor-Roma 20.30
Sivasspor-Kopenhag 21.00
Fenerbahçe-HJK Helsinki 21.45

Maçlarımızı yönetecek hakemler;

Randers - Galatasaray | Jesús Gil Manzano (İspanyol)
Trabzonspor - Roma | Matej Jug (Sloven)
Sivasspor - Kopenhag | Mykola Balakin (Ukraynalı)
Fenerbahçe - HJK Helsinki | Benoît Bastien (Fransız)

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