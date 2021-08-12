Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Alt liglerdeki play-off'larda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralı kaldırıldı

Son dakika spor haberi: Alt liglerdeki play-off'larda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralı kaldırıldı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklama ile alt liglerdeki play-off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralının kaldırıldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:53
Son dakika spor haberi: Alt liglerdeki play-off'larda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklama ile alt liglerdeki play-off ve Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasman golü kuralının kaldırıldığını duyurdu.

Özdemir konuyla ilgili, "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor. TFF 1.Lig play-off'larında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı" ifadelerini kullandı. 25 A klasman hakemimiz olacak.

Nihat Özdemir ayrıca, "VAR'A 7 yeni hakem gelecek. TFF 1. Lig'de de bu yıl VAR olacak" dedi.

SON DAKİKA