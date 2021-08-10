Alt liglerden haberler (10.08.2021)

SON BOMBA PA DIBBA

Hücum hattını Bogdan Stancu ve Umut Bulut gibi iki isimle takviye eden Eyüpspor'un son gözdesi Pa Dibba oldu. Adana Demirspor'lu golcü ile görüşmelere başlayan İstanbul ekibinin, bu transferde büyük mesafe kat ettiği bildirildi. 2019-2020 sezonunun ocak ayında Demirspor'a imza atan 33 yaşındaki Gambiyalı forvet, mavi-lacivertli formayla 52 maçta 15 gol, 15 asistlik performans gösterdi. Pa Dibba'nın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

HOROZ ARAYIŞTA

Başkanlık görevine Mehmet Uz'un geldiği Denizlispor, teknik direktör arayışlarına başladı. Yeşil siyahlılarda yönetim, transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini sürdürürken; Sait Karafırtınalar'ı gündemine alındı. Son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran 52 yaşındaki çalıştırıcıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Denizlispor'un ilk haftadaki Bandırmaspor maçına Veli Acar yönetiminde çıkması bekleniyor.

KARŞIYAKA SON VİRAJDA

Transfer yasağını kaldırabilmek için borçlu olduğu isimlerden muvafakatname alan Karşıyaka, son viraja girdi. Yeşil kırmızılılar, tahtayı açıp yeni isimlere resmi imzayı attırmayı hedefliyor. İzmir ekibi, Cüneyt Biçer'in daha önce çalıştırdığı takımlarla şampiyonluk yaşadığı ve ismi sır gibi saklanan 4 isimle anlaşmaya varmıştı.

YEŞİLYURT'TA PALANCI DÖNDÜ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktörlük görevi için Hayati Palancı ile anlaştı. 53 yaşındaki Palancı, daha önce de 2018-2019 sezonunda Malatya ekibinde görev yapmıştı. Palancı, "Eski takımıma döndüğüm için çok mutluyum. Hep birlikte şampiyonluk için savaşacağız" dedi.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa FK'de kombineler genel satışa açıldı. Kombine bilet fiyatları tribündeki konumuna göre 175 TL ile 375 TL arasında değişiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda tribünlere stat kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak.

ALİ EMRE'YE GÜVENOYU

Altınordu'da, Erhan Erentürk'ün geçen hafta Bursaspor'a transfer olmasının ardından gözler birinci kaleci konumuna gelen Ali Emre Yanar'a çevrildi. Son 2 sezonda tecrübe kazanması için Niğde Anadolu'ya kiralanan 23 yaşındaki eldiven, antrenman ve hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyete güven verdi.

ŞANLIURFA SOLU EMİR'LE KAPATTI

Şanlıurfaspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki sol beki Emir Miray Köksal'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekibin altyapısından yetişen genç savunmacı, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Kütahya'da 26 maçta 1 gol kaydetti.

BODRUM'DAN ÇİFTE TRANSFER

İddialı bir kadro kuran Bodrumspor, geçen sezon Antalyaspor'dan kiraladığı iki oyuncuyu bu kez bonservisleriyle transfer etti. Yeşil-beyazlılar, sağ kanat Harun Kavaklıdere (23) ve orta saha oyuncusu Sergen Yatağan'la (22) 5'er yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezona 13 maçta 10 golle giren Harun, çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezon kapatmıştı. Sergen ise 24 karşılaşmada 3 kez ağları sarsmıştı.