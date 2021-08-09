Son dakika spor haberleri | İsviçre Milli Takımı'nda Murat Yakın dönemi!

Vladimir Petkovic'in Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'un başına geçmesinin ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni patronu belli oldu.

Murat Yakın, Vladimir Petkovic'in ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Resmi açıklama resmen yapıldı.

İsviçre'nin yeni teknik patronu Murat Yakın'ın yardımcılığını, kardeşi Hakan Yakın yapacağı öne sürüldü.

1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki Murat Yakın, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve FC Schaffhausen gibi takımları da çalıştırdı.