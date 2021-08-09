Haberler Futbol Son dakika spor haberleri | İsviçre Milli Takımı'nda Murat Yakın dönemi!

Son dakika spor haberleri | İsviçre Milli Takımı'nda Murat Yakın dönemi!

İsviçre Milli Takımı'nda EURO 2020 sonrası bir ayrılık yaşandı. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Vladimir Petkovic, Bordeaux'nun başına geçti. Bu doğrultuda İsviçre Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine de Murat Yakın getirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:52
Son dakika spor haberleri | İsviçre Milli Takımı'nda Murat Yakın dönemi!

Vladimir Petkovic'in Fransa Ligi takımlarından Bordeaux'un başına geçmesinin ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni patronu belli oldu.

Murat Yakın, Vladimir Petkovic'in ardından İsviçre Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Resmi açıklama resmen yapıldı.

İsviçre'nin yeni teknik patronu Murat Yakın'ın yardımcılığını, kardeşi Hakan Yakın yapacağı öne sürüldü.

1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki Murat Yakın, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve FC Schaffhausen gibi takımları da çalıştırdı.

SON DAKİKA