Messi’den veda

Barcelona formasını 21 yıl terleten Lionel Messi, Katalan kulübüne gözyaşlarıyla veda etti. La Liga'nın ekonomik kuralları gereği Barça ile yollarını ayıran Arjantinli süper yıldız, ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi. Nou Camp'ta düzenlenen basın toplantısında 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona kariyerinde kazandığı bütün kupalar getirildi. Geçen yıl ayrılmak istediğini belirten Messi, "Ancak bu yıl durum farklıydı. Ailem ve ben burada, evde kalacağımıza ikna olduk. İstediğimiz şey buydu. 21 yılın ardından eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla kentten ayrılacağım. Her şeye veda etmek zorundayım. Barcelona bensiz olmaya alışmalı" dedi. Messi, PSG iddialarını ise, "Bir ihtimal bulunuyor" diye yanıtladı.