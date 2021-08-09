Burak Yılmaz Lille’i ipten aldı

Fransa Ligue 1’in ilk haftasında Lille, Burak Yılmaz’ın son dakikada attığı golle deplasmanda Metz’le 3-3 berabere kaldı. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği son şampiyon Lille, Ligue 1’deki ilk maçında Metz’le 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Metz’in gollerini 31’de Contenze, 41’de Udol, 52’de Fabien kaydetti. Lille’in beraberlik golleri ise 24’te Botman, 81’de Ikone ve 90+7’de Burak Yılmaz’dan geldi. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk golde Botman’a asist yaptı.
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lille, Burak Yılmaz'ın son dakikada attığı golle deplasmanda Metz'le 3-3 berabere kaldı. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği son şampiyon Lille, Ligue 1'deki ilk maçında Metz'le 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Metz'in gollerini 31'de Contenze, 41'de Udol, 52'de Fabien kaydetti. Lille'in beraberlik golleri ise 24'te Botman, 81'de Ikone ve 90+7'de Burak Yılmaz'dan geldi. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, ilk golde Botman'a asist yaptı.