Real Betis Roma: 5-2 | Jose Mourinho maçtan atıldı!

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında İtalyan devi Roma ile İspanyol temsilcisi Real Betis karşı karşıya geldi.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan vve 5-2'lik Real Betis üstünlüğü ile biten maçta skordan çok yaşanan gerilim konuşuldu.

4. dakikada Rodri'nin golüyle öne geçen Betis'e 27. dakikada yeni transfer Shomurodov cevap verdi. 30'da Nabil Fekir'in golüyle Betis ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya Roma oyuncu değişiklikleriyle başladı ve 51. dakikada Mancini skoru eşitledi. 58'de Alex Moreno'nun golünün ardından ise maçta ipler iyice gerildi.





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59. dakikada Roma'dan Pellegrini'nin kırmızı kartından sonra Jose Mourinho hakemle tartışdı. Uzun itirazların ardından Portekizli hoca tribüne gönderildi. 65'te Mancini ikinci sarı kartlarını görüp oyun dışında kaldı. 78. dakikada ise Karsdorp oyundan atıldı ve Roma maçta 8 kişi kaldı.

80'de Tello ve 83'te Roberto Gonzalez'in golleriyle Betis skoru 5-2 yaptı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu hazırlık maçını İspanyol ekibi 5-2 kazanmış oldu.