Ankaragücü Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TSYD Kupası

Başkentin futbol şöleni olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin geleneksel futbol turnuvasında 54'üncü heyecan bugün yaşanacak.

Zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınalancağı kanalla ilgili araştırma yapmaya başladı.

ANKARAGÜCÜ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başkent futbolunun 2 seçkin temsilcisi; Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

9 BİN TARAFTAR İZLEYECEK

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek 2 takım, yeniden Süper Lig'e dönme hedefini gerçekleştirmeye çalışırken, zorlu maraton öncesinde en ciddi sınavını verecek. Federasyonun aldığı karar sonrasında, statlar kapasitelerinin yüzde 50 oranında açılırken, uzun bir aranın ardından Eryaman'daki derbi coşkusunu, yaklaşık 9 bin taraftar izleyebilecek.

KADIN HAKEMLER DÜDÜK ÇALACAK

Gelenekselleşmiş ve 54 yıldır devam eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar doğrultusunda kadın hakemler yönetecek.

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında 7 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan 54. TSYD Ankara Kupası'nda Gamze Durmuş Pakkan düdük çalacak. Pekkan'ın yardımcılıklarını Sevda Çayan ve Kübra Çetinkaya yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.