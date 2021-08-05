Alt liglerden haberler (04.08.2021)

TİMSAH'TA İKİ İMZA BİRDEN

Transfer yasağını kaldıran Bursaspor ilk transferlerini yaptı. Timsah, Hırvat ekibi Rijeka'dan ayrılan stoper Luka Capan'ı kadroya kattı. 26 yaşındaki futbolcu, "Büyük bir kulübe geldim. Antrenmanları ve maçları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Yeşil-beyazlılar, Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk'ü de 3 milyon TL'ye kaptı. Bursa, sonraki satıştan da yüzde 25 pay ödeyecek. 26 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon 37 karşılaşmanın tamamında forma giydi.

HOROZ'UN YENİ BAŞKANI, UZ

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'un yeni başkanı Mehmet Uz oldu. Uz, kulübü, sportif, mali ve yönetim anlamında iyi bir yere getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu önemli görevde kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacağım ve gelecek yeni yönetime pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim" diye konuştu.

MARCO PAİXAO'YU ÇOK BEĞENİYORUM

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Altay formasıyla 3 kez 1. Lig'de gol kralı olan Marco Paixao'yu kadrosunda görmek istediğini belirtti. Golcü arayışında olan kırmızı-beyazlılarda taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının bu sözleri üzerine beklentiyi büyüttü. Bu sezon oynayacak ları futbola da değinen Altıparmak, "Önde oynayan, baskı yapan takım olacağız. 1 gol yersek 2 gol atacağız. Daha önce şampiyonluklar yaşadım. Burada da şampiyonluğu çok istiyoruz" diye konuştu.

ANIL ARICIOĞLU ALTINORDU'DA

Altınordu, Fethiyespor'dan 21 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu'nu 5 yıllığına kadroya kattı. Geçen sezon 3. Lig 2. Grup'ta 30, play-off'unda da 4 maça çıkan Anıl, 8 gol, 1 asistle mücadele etti. Asıl mevkisi sol açık olsa da sağ kanat ve santrforda da forma giyebilen Anıl, takımın hücumda jokeri olacak. Anıl, "Hedefim Altınordu'da başarılı olarak Avrupa'ya gitmek" diye konuştu.