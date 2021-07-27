Alt liglerden haberler (27.07.2021)

MRSİC ÜMRANİYE'DE

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Balıkesirspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Antonio Mrsic ile anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki tecrübeli isim, kendisini 1 yıllığına İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. Son iki sezondur Balıkesirspor'da görev yapan Mrsic, 48 maçta 132 gol attı ve 2 asist yaptı. 1.88 metrelik oyuncu daha önce ülkesinde Biograd, Zadar ve Split; İsrail'de ise Bnei Yehuda ile Rishon formaları giydi. Kariyerinde 300 maça çıkan Mrsic, 48 gol ve 42 asistle oynadı.

ŞİMŞEK ADAY OLDU

Eskişehirspor'da, divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, "Armanın yeniden yükselmesi için sorumluluk almaktan ve yönetimde olmaktan gurur duyarız" diyerek adaylığını duyurdu. Genel kurul, aday çıkmadığı için Divan'a devredilerek 1 kez ertelenmiş, 2 kez de ara verilerek 27 Temmuz'a bırakılmıştı.

ANKARA, ERDAL'A İMZA ATTIRDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kadrosuna kattı. Hoffenheim'da yetişen Adana Demir, Kayseri, Karagümrük, Balıkesir ve Keçiörengücü forması giyen oyuncuyla, 2 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Emin Katipoğlu, " Erdal Öztürk'ü kadromuza kattığımız için mutluyuz. Takımımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

HEKİMOĞLU ŞOV SÜRÜYOR

2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki savunmacı Emre Akgün ile 2, 32 yaşındaki kaleci Mustafa Hoşoğlu'yla ise 1 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisi daha önce Kerem Baykuş, Hakan Demir, Ahmet Çakmak ve Ferhat Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı.

