Aktüel haberler (27.07.2021)

VARANE'DA İŞLEM TAMAM

Manchester United, Real Madrid'in Fransız stoperi Varane ile her konuda anlaştı. Kulüplerin transferin evrak işlerini görüştüğü ifade edilirken; Kırmızı Şeytanlar'ın 50 milyon euro pound bonservis ödemesi bekleniyor. 30 yaşındaki savunmacı, 2011'den beri Real Madrid'de oynuyordu.

BRANDT MILAN'A

Hakan Çalhanoğlu'nu İnter'e kaptıran Milan, yerini doldurmak için Dortmund'lu Julian Brandt'a (25) kanca attı. İtalyanlar, 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla transferi bitirmeye yakın. Alman on numara geçen sezon 45 maçta 4 gol ve 2 asistle oynamıştı.

CR7'DEN SİNYALİ

Juventus'taki geleceği tartışılan Cristiano Ronaldo, dün yeni sezonun ilk antrenmanına katıldı. İdman öncesi taraftarları selamlayan Portekizli yıldızın mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Davranışlar, 36 yaşındaki Ronaldo'nun ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved, son olarak Ronaldo'nun gelecek sezon takımda olacağını açıklamıştı.

LAMELA SEVILLA'DA

Tottenham ile Sevilla arasında flaş bir takas gerçekleşti. 20 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Bryan Gil'i 25 milyon euro'ya kadrosuna katan Tottenham, bu transfer için takasta 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lamela'yı da Sevilla'ya gönderdi. Gil, geçen sezonu Eibar'da kiralık olarak geçirmişti.

NEYMAR KRİZİ BİTTİ

Barcelona, PSG'ye transferi nedeniyle sorun yaşadığı Neymar ile aralarındaki sorunun çözüldüğünü açıkladı. Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden gittiğini öne süren Barça, tazminat talep ederken; Neymar ise kulüpten alacağı olduğunu iddia etmişti.

KARDEŞLER'E GÖREV

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Malta'nın Hibernians ile San Marino'nun Folgore takımları arasındaki maçı yönetecek. Bugün 21.00'deki müsabakada, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.