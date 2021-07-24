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Messi imza için CR7’yi bekliyor

Barcelona ile kontratı sona eren Messi’nin yeni imzayı atmadan önce Cristiano Ronaldo’nun kararını bekliyor. Arjantinli yıldız, Ronaldo’nun alacağı ücrete bakarak kontrat yapacağı İspanyol basını tarafından duyuruldu. Barcelona’nın da Messi’ye yeni kontrat için takımın yıldızlarından Griezmann’ı satmaya çalıştığı öğrenildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Messi imza için CR7’yi bekliyor
Barcelona ile kontratı sona eren Messi'nin yeni imzayı atmadan önce Cristiano Ronaldo'nun kararını bekliyor. Arjantinli yıldız, Ronaldo'nun alacağı ücrete bakarak kontrat yapacağı İspanyol basını tarafından duyuruldu. Barcelona'nın da Messi'ye yeni kontrat için takımın yıldızlarından Griezmann'ı satmaya çalıştığı öğrenildi.
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