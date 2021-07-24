Kane Manchester City’ye

Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane, Manchester City yolunda. 28 yaşındaki futbolcu, Ada basınına göre 160 milyon pound yani 187 milyon euro'ya mavi-beyazlılara gidecek. Tottenham Başkanı Daniel Levy oyuncuyu yurt dışından bir ekibe göndermek istediği ancak en yüksek teklifi City'nin verdiği öğrenildi. Tottenham'da bir kupa bile kazanamayan Kane'in de başarılı olmak için gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Futbola Tottenham altyapısında başlayan Kane; Leyton Orient, Milwall, Norwich ve Leicester'da kiralık oynamıştı. 2013'ten bu yana Tottenham toplamda 415 maçta 248 gol, 63 asist yaptı. Kane, 2018 Dünya Kupası ve Premier Lig'de 3 kez gol kralı oldu. Transfer resmileşirse, 222 milyon euro'luk Neymar'dan sonra futbol tarihinin en pahalı 2. imzası olacak. İngiliz yıldızın yıllık 25 milyon euro net maaş kazanacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.