Son dakika transfer haberi: Ajax Türk kaleci Mert Alegöz'ü kadrosuna kattı

Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, dikkat çeken bir transfere imza attı. Başkent temsilcisi, Sparta Rotterdam'ın altyaş takımında forma giyen Türk file bekçisi Mert Alegöz'ü renklerine bağladı. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax, Bayer Leverkusen'e giden Roy Steur'ün yerini, gelecek vadeden bir isim olan Mert Alegöz'le doldurdu. 2005 yılında dünyaya gelen Mert Alegöz'ü, Fenerbahçe ile Feyenoord ve Galatasaray'ın da takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

MERT ALEGÖZ KİMDİR?

3 Ocak 2005 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Mert Alegöz, kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı. Ajax U17 takımında transfer olan genç eldiven, 1.85 bıyunda. 16 yaşındaki Mert'in milli takım tercihinin ne yönde olacağı ise henüz bilinmiyor.