‘Bu ithamlar kabul edilemez’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin mektubuna yanıt verdi. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yürürlükte bulunan Yayın Hakları Sözleşmesi 21 Kasım 2016 tarihinde 5 sezonluk imzalanmıştır. İlk iki sezon boyunca sözleşme şartlarına göre tüm tahsilatlar yapılarak kulüplerimize dağıtılmıştır. Sözleşmenin üçüncü sezonunun başlangıcında döviz ve enflasyon şartları gereği Kulüpler Birliği'ne bilgi verilerek ve yetkililerinin görüşleri de alınarak, sözleşme bedelinde indirim yapılmıştır. Yapılan indirimler sizlerin ve kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'nın bilgisi dahilinde 2019-20 sezonuna ilişkin Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak sözleşme bedelinde indirim yapılmasına ilişkin yayıncı kuruluşla anlaşmaya varılmıştır. 2020-21 sezonunda da yayıncı kuruluş tarafından sözleşmede indirim yapılması talep edilmiş, yine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve kulüplerimizin bilgisi dahilinde ek sözleşme imzalanmıştır. 'TFF Statüsü' uyarınca bahse konu kurullar görevlerinde bağımsızdır. TFF yönetiminin, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi bulunmamaktadır. 2019 haziran ayında yürürlüğe giren 'Takım Harcama Limitleri', Kulüpler Birliği, Bankalar Birliği ve UEFA'ya danışılarak kulüp temsilcilerinin katılımıyla ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu durum dönemin Kulüpler Birliği Başkanı ve bazı kulüp başkanlarının açıklamalarıyla da sabittir."

'YABANCI SAYISI KONTROL EDİLMELİ'

TFF, yabancı sayısı hakkında da şu açıklamayı yaptı: "UEFA'nın Avrupa liglerindeki yabancı sınırlamaları ve Süper Lig ile diğer Avrupa liglerini kapsayan verileri incelendiğinde, yabancı futbolcuların transferi ve ücretleri için yapılan ödeme ve üstlenilen yükümlülüklerin kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Süper Lig'de 10 yıl önce bir sezonda tescil edilen yabancı futbolcu sayısı 150 iken, iki katından fazla artarak geçen sezon 356 olmuştur. Süper Lig'deki yerli oyuncu oranı yüzde 75'ten yüzde 59'a düşmüştür. Süper Lig'de oynayan oyuncuların yaş ortalaması Avrupa'nın en yükseğidir."