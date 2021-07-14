Kulüpler Birliği'nden Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2020-2021 sezonu U19 Gelişim Ligleri finallerini canlı olarak yayınlayarak takımlarımızda oynayan gençleri tüm Türkiye'ye izletme fırsatı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na, Süper Lig Kulüpler Birliği olarak teşekkürlerimizi sunarız."
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2020-2021 sezonu U19 Gelişim Ligleri finallerini canlı olarak yayınlayarak takımlarımızda oynayan gençleri tüm Türkiye'ye izletme fırsatı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na, Süper Lig Kulüpler Birliği olarak teşekkürlerimizi sunarız."