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Kulüpler Birliği'nden Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür

Kulüpler Birliği, Türk sporuna her zaman destek olan ve sporun her dalını Türk spor severlerle buluşturmak için emek harcayan Turkuvaz Medya Grubu'na U19 Gelişim Ligi'ne desteğinden dolayı teşekkür etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:28 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:28
Kulüpler Birliği'nden Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür
İşte Kulüpler Birliği'nin Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür mesajı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2020-2021 sezonu U19 Gelişim Ligleri finallerini canlı olarak yayınlayarak takımlarımızda oynayan gençleri tüm Türkiye'ye izletme fırsatı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu'na, Süper Lig Kulüpler Birliği olarak teşekkürlerimizi sunarız."

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