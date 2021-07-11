Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği toplantısı karıştı! 'İmzalamazsanız Galatasaray olarak çekilme kararı alırız'

Kulüpler Birliği'nin TFF'ye, "Maçlara çıkmayız" ültimatomu gönderdiği son toplantısının perde arkası ortaya çıktı. Bazı başkanların bildiriyi okumadan imzaladığı öğrenilirken Galatasaray Başkan Burak Elmas'ın sözleri dikkat çekti. İşte yaşananlar...

Kulüpler Birliği'nde düzenlenen başkanlık seçiminin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan ortak bir bildiri yayınlandı. Süper Lig'deki bir kulüp hariç 19 kulübün imzaladığı bildiride "Taleplerimiz kabul edilmezse maçlara çıkmayız" denilmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre Aytemiz Alanyaspor dışında kalan 19 kulübün başkan ya da temsilcilerinin katıldığı ve hepsinin imzaladığı birlik açıklamasının ilk halinin daha sert olduğu ve başta Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Çok sert... Kabul edilebilir bir açıklama olmamış. Bu metni tartışıp yeniden hazırlayalım" dedikleri, bunun sonucunda da metnin kamuoyuyla açıklanan son halini aldığı ortaya çıktı.

Asıl önemlisi, sert bulunan ilk metnin, başkanların çoğu tarafından okunmadan imzalandığı, Çebi'nin, "Şimdi hepimizin imzaladığı metni okuyorum" demesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Değiştirilen ilk açıklamada, ligden çekilme, yayıncı kuruluşun teminat mektubunun bozdurulması ve mali genel kurulu topluca protesto etmek gibi maddeler yer aldı. Çebi'nin metni okumasıyla birlikte, Gümüşdağ'ın, "Bu metin çok ağır olmuş. Ben birçok evrak geldi. Bunları imzaladım. Okumamıştım" demesi üzerine başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere, Konya, Çaykur Rize ve Giresunspor temsilcileri de benzer reaksiyon gösterdi.

"İMZALANMAZSA BİRLİKTEN ÇEKİLECEĞİZ"

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Arkadaşlar niye imzalamıyorsunuz? Ben okudum da imzaladım. Siz önünüze gelen evrakları okumadan mı imzalıyorsunuz?" diye reaksiyon gösterdiği belirtildi.

Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas'ın ise, "Bu belge imzalanmadığı takdirde biz Kulüpler Birliği'nden çekileceğiz, bir daha Galatasaray olarak toplantılara katılmayacağız" dediği öğrenildi. Tüm bu gelişmeler üzerine toplantıda, metnin tartışmaya açıldığı, bazı maddelerin yumuşatıldığı, "genel kurula katılmayalım" boykotu maddesi ise, bazı başkanların, "-"Orası bizim en üst organımız... Bu tür sorunları orada tartışmalıyız. Toplu protesto yaparsak kendimizle çelişiriz, gidelim ama çoğunluk bizde olduğuna göre kongreyi açmayalım" diyerek itiraz ettikleri ve bu maddenin kaldırıldığı vurgulandı.

Öte yandan bazı başkanların hazirun cetveli, bazı başkanların da Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık seçimiyle ilgili evrakı diye okumadan imzaladıkları değiştirilen ilk metnin, Ali Koç, Ahmet Nur Çebi, Burak Elmas, Fatih Saraç ve Süleyman Hurma'nın bir araya gelerek toplantı öncesinde hazırladıkları öğrenildi. Bu arada bazı başkanların, bir televizyon kanalında bir araya gelerek bu konularla ilgili açıklamada bulunacakları ifade edildi.