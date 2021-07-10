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Son dakika spor haberi: Arjantin-Brezilya: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Copa America final)

Son dakika spor haberleri... Copa America'da final heyecanı yaşandı. Güney Amerika'nın futbolda ekol iki ülkesi Arjantin ve Brezilya, tarihi Maracana Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma Angel Di Maria'nın attığı golle 1-0 sona ererken Arjantin, kupayı müzesine götürdü. Böylece Lionel Messi de milli takımıyla ilk kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:10
Son dakika spor haberi: Arjantin-Brezilya: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Copa America final)

Copa America finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Copa America'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

Böylece üç kez Copa America finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

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