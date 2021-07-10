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Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Arjantin final maçı hangi kanalda? | Copa America 2021 Finali

Son dakika spor haberi... Copa America 2021'de finalin adı belli oldu. Dev finalde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Brezilya yarı final maçında Peru'yu mağlup ederken, Arjantin Kolombiya'yı kupa dışına iterek finale yükselmişti. Peki Brezilya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Copa America 2021 finalinde karşılaşacak olan Brezilya-Arjantin maçına dair detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:45
Brezilya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Brezilya Arjantin final maçı hangi kanalda? | Copa America 2021 Finali

Copa America 2021 'de finalin adı Brezilya-Arjantin oldu. Peru'yu saf dışı bırakan Brezilya'nın finaldeki rakibi Kolombiya'yı eleyen Arjantin oldu. İşte Brezilya Arjantin maçı ile ilgili bilgiler...

COPA AMERİCA 2021 BREZİLYA-ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Copa America 2021 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 03:00'de oynanacak ve mücadele Haber Global'den canlı oynanacak...

BREZİLYA-ARJANTİN MUHTEMEL 11'LER

BREZİLYA: Ederson, Danilo, Marquinhos, Silva, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Everton, Paqueta, Richarlison, Neymar.

ARJANTİN: Martinez, Lucero, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodriguez, De Paul, Lo Celso, Messi, Gonzalez, Lautaro Martinez.

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