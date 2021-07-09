TFF'ye ültimatom

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nda dün yaşanan başkan değişikliğinin ardından TFF'ye sert bir mesaj verildi. Kulüpler, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı devraldığı dünkü zirvenin ardından TFF'ye resmi bir yazı gönderip ültimatom verdi. Birlikte yer alan bütün kulüplerin imzasıyla yayımlanan bildiride şu açıklama yapıldı: Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize sunarız.



CİDDİYETTEN UZAK İLİŞKİ



1) TÜRKİYE Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi.

2) MERKEZ Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri.

3) YABANCI oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi.

4) KULÜP Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması... Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz.



YENİ BAŞKAN AĞAOĞLU



Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. Ağaoğlu, dün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'den koltuğu devraldı. Ağaoğlu, "Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız. Gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor" ifadelerini kullandı.