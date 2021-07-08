Alt liglerden haberler (07.07.2021)

Kerem Can, Gençlerbirliği'nde

Süper Lig'den düşen G.Birliği, transfere devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, Y.Samsunspor'dan Kerem Can Akyüz'le 2 yıllık imza attı. 32 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldığı Samsun ekibinde 26 maçta 3 asist katkısı sağladı.

Mustafa Akbaş, Erzurum'da

Tekrar Süper Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Erzurumspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Mustafa Akbaş'ı da aldı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Y.Malatya'dan devre arası geldiği Başkent ekibinde 6 karşılaşmada boy gösterdi.

-Süper Lig'i hedefleyen Bursaspor, hazırlıklarını Afyon ve Bolu kamplarıyla sürdürecek. Timsahlar, bugün ikinci etap kamp çalışmaları için Afyon'a hareket edecek. Yeşil-beyazlılar, daha sonra 22 Temmuz'da da Bolu'da üçüncü etap kampına start verecek.

-Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, önemli oyuncuları kaybetti. İzmir ekibinde, kontratı biten Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli başka takımlara transfer oldu. Furkan Çil ve Ufuk Budak ise takımdan ayrıldı.

-Çalışmalarına tesislerinde başlayan Denizlispor'da, geçen sezonki kadrodan sadece Hüseyin Altıntaş, Veton Tusha, Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can ve Özer Özdemir bulunurken, kiralıklar ve altyapı kadroyu oluşturacak.

Fikstür belli oldu

TFF 1. Lig fikstür ile 2 ve 3. Lig grup kura çekimi tarihleri belli oldu. TFF 1. Lig fikstürü; 14 Temmuz'da saat 15.00'te, 2 (13.00) ve 3. Lig (15.00) grup kuraları ise 12 Temmuz'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.