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Trabzonspor U19 - Göztepe U19 | CANLI YAYIN

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. A Spor'da yayınlanan ilk karşılaşmalarda Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0'lık skorla geçmiş, Galatasaray ise Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 4-2 yenmişti. Bir diğer mücadele ise Kasımpaşa Alanyaspor'u penaltılarla elemeyi başarmıştı. Çeyrek finallerin son maçında Trabzonspor U19 takımı, Göztepe U19 takımı ile kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi A Spor ekranlarından ve haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 22:19
Trabzonspor U19 - Göztepe U19 | CANLI YAYIN

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Dün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde...

Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona ermişti. Lider Galatasaray ile 8. sıradaki Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi ise uzatmalara gitmiş, kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray olmuştu. Bir diğer mücadele ise Kasımpaşa Alanyaspor'u penaltılarla elemeyi başarmıştı.

Bugün ise saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor ile Göztepe'nin U19 takımları karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

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