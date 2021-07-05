Trabzonspor (U19) 3-1 Göztepe (U19) | MAÇ ÖZETİ

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona ermişti. Lider Galatasaray ile 8. sıradaki Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi ise uzatmalara gitmiş, kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray olmuştu. Bir diğer mücadele ise Kasımpaşa Alanyaspor'u penaltılarla elemeyi başarmıştı.

Bugün ise saat 22.00'de oynanan mücadelede ise Trabzonspor ile Göztepe'nin U19 takımları karşılaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla bordo-mavili ekip oldu.

Trabzonspor'un golleri Süleyman Cebeci, Veysel Sönmezsoy ve Onur Emre Yaldız'dan gelirken, Göztepe'nin tek golünü Yılmaz Basravi kaydetti.

Böylelikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından yarı finale yükselen son takım Trabzonspor oldu.