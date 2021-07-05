Haberler Futbol Trabzonspor (U19) 3-1 Göztepe (U19) | MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor (U19) 3-1 Göztepe (U19) | MAÇ ÖZETİ

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. A Spor'da yayınlanan ilk karşılaşmalarda Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0'lık skorla geçmiş, Galatasaray ise Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 4-2 yenmişti. Bir diğer mücadele ise Kasımpaşa Alanyaspor'u penaltılarla elemeyi başarmıştı. Çeyrek finallerin son maçında Trabzonspor U19 takımı, Göztepe U19 takımı ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor olurken yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 00:19
Trabzonspor (U19) 3-1 Göztepe (U19) | MAÇ ÖZETİ

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona ermişti. Lider Galatasaray ile 8. sıradaki Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi ise uzatmalara gitmiş, kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray olmuştu. Bir diğer mücadele ise Kasımpaşa Alanyaspor'u penaltılarla elemeyi başarmıştı.

Bugün ise saat 22.00'de oynanan mücadelede ise Trabzonspor ile Göztepe'nin U19 takımları karşılaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla bordo-mavili ekip oldu.

Trabzonspor'un golleri Süleyman Cebeci, Veysel Sönmezsoy ve Onur Emre Yaldız'dan gelirken, Göztepe'nin tek golünü Yılmaz Basravi kaydetti.

Böylelikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından yarı finale yükselen son takım Trabzonspor oldu.

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