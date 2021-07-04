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Son dakika spor haberi: Copa America'da Messi şov! Arjantin-Ekvador: 3-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... Copa America'da çeyrek finalde oynanan Arjantin-Ekvador karşılaşmasında Lionel Messi şov yaptı. Arjantinli süperstar, takımının 3-0 galip gelerek yarı final biletini kaptığı mücadelede 1 gol atıp 2 de asist yaparak yıldızlaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 08:07
Son dakika spor haberi: Copa America'da Messi şov! Arjantin-Ekvador: 3-0 | MAÇ SONUCU

Güney Amerika kıtasında Copa America heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Lionel Messi'li Arjantin, Fenerbahçeli Enner Valecia'nın takımı Ekvador'la karşı karşıya geldi. Maçın 40. dakikasında Lionel Messi'nin asistinde Rodrigo de Paul topu filelere gönderek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

84'te sahneye çıkan ve yine Messi'nin asistini değerlendiren Lautaro Martinez skoru 2-0'a taşırken uzatma anlarında bu kez Barcelona'lı süperstar rakip ağları sarstı ve karşılaşma Arjantin'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ekvador'da Piero Hincapie Messi'nin golünden hemen önce gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu skorun ardından yarı finale yükselen Arjantin, Kolombiya'nın rakibi oldu. Karşılaşma 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.

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