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Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 | CANLI YAYIN

U19 Gelişim Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. A Spor'da yayınlanan günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Günün ikinci karşılaşması ise derbi maça sahne oluyor. Galatasaray U19 takımı ile Beşiktaş U19 takımının karşılaşacağı mücadeleyi A Spor ekranlarından ve haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 21:55
Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 | CANLI YAYIN

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Bugün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde...

Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi. 22.00'de başlayan maçta ise derbi heyecanı var. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Bu zorlu 90 dakikayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz;

ASpor CANLI YAYIN

Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.

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