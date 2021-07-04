Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 | CANLI YAYIN

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Bugün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde...

Normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe'nin karşılaştığı maç 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi. 22.00'de başlayan maçta ise derbi heyecanı var. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Bu zorlu 90 dakikayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz;

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Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.