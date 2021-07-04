Derbi A Spor’da

A Spor, futbolseverlerle bu kez U19 Gelişim Ligi'ni buluşturuyor. Sekiz kulübün yer aldığı organizasyonun final etabı 4-13 Temmuz'da Antalya'da oynanacak ve genç yetenekler A Spor ekranlarında olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, Alanya, Göztepe ve Kasımpaşa'nın yer aldığı U19 Gelişim Ligi finallerinde bugün iki maç oynanacak. 19.00'da Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 22.00'de ise Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Bu iki karşılaşma da A Spor'dan ekranlara gelecek. Türk futbolunun genç yetenekleri, 13 Temmuz'da oynanacak finale kadar milyonlar önüne bu ekranlardan çıkmaya devam edecek.