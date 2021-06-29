Müthiş düello Boğalar'ın!

EURO 2020'de en çok golün atıldığı maç olarak kayıtlara geçen Hırvatistan-İspanya mücadelesinde son sözü Boğalar söyledi: 5-3. Pedri'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Hırvatlar karşısında Sarabia, Azpilicueta ve Ferran Torres'in golüyle maçı çeviren İspanya, 85'inci dakikadan itibaren soğuk terler dökmeye başladı. Orsic ve Pasalic'in golleriyle maçı uzatmaya taşıyan Hırvatlar, Çekya'dan sonra bir sürprizi daha gerçekleştirmenin eşiğine geldi.

Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı Kopenhag Parken Sta'dındaki nefes kesen düellonun uzatma dakikalarında Dani Olmo sahneye çıktı. 72'de Sarabia'nın yerine giren Olmo, sağdan bindirerek iki kez ortaladı. Önce Alvaro Morata, sonra da Mikel Oyarzabal bu gol paslarını iyi değerlendirdi ve İspanya'yı çeyrek finale taşıdılar: 3-5. Geçmişinde 1 Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu olan İspanya, cuma akşamı Rusya'nın St.Petersburg Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Fransa ile karşılaşacak.