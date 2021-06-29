118 yıllık stat

Avrupa Şampiyonası'nda maçların oynandığı statlardan biri de Hampden Park. İskoçya'da 1900 yılında temeli atılan, 1903'te yapımı tamamlayan stat birçok defa yenilemeye girdi. Son olarak 1999'da son halini aldı. Şu anki kapasitesi 51 bin 866 kişi. EURO 2020'de D Grubu maçlarına ev sahipliği yaptı. Çek Cumhuriyeti burada İskoçya'yı 2-0 yendi. Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti 1-1'lik eşitliği bozamadı. Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1'le geçti. Bugün İsveç ile Ukrayna arasındaki son 16 turu maçıyla EURO 2020'ye veda edecek. MİMARİ yapısıyla, yenilenen atletizm pistiyle, mükemmel zeminiyle ve kolay ulaşımıyla Avrupa'nın en beğenilen statlarından biri. Metro ve otobüs hattı stada gelirken rahat ve yoğun şekilde kullanılabiliyor. Stat aynı zamanda 1967'den beri çok önemli bir konser merkezi. Genesis'ten Red Hot Chilli Peppers'a Take That'ten Pink'e Rihanna'dan Bon Jovi'ye kadar dünyaca ünlü birçok grup ve şarkıcı burada performans sergiledi. 118 yıllık tarihi olan Hampden Park daha uzun yıllar İskoçya futboluna hizmet edecek.