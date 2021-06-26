Alt liglerden haberler (26.06.2021)

GÖKHAN ALSAN ERZURUM'DA

Teknik direktörlüğe Erkan Sözeri'yi getiren BB Erzurumspor, dış transferde de kolları sıvadı. Mavibeyazlıların, Samsunspor'dan Gökhan Alsan'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Trabzonspor altyapısından yetişen 31 yaşındaki orta saha, Şanlıurfa, Karabük ve Gaziantep gibi takımlarda oynadı. 2019'dan bu yana Samsun forması giyen tecrübeli oyuncu, 48 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

Altınordu, Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan ön libero Oğulcan Ülgün'ün bonservis bedelini 5 milyon TL olarak belirledi. 23 yaşındaki oyuncuyla Kayserispor, Sivasspor ve Konyaspor'un ilgilendiği öğrenildi.

Menemen, gurbetçi orta saha Furkan Servet Aydın'ı kadrosuna dahil etti. Alman ekibi Wuppertal'de oynayan 19 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Menemenspor'da kendini göstermek istediğini belirtti.

Nevşehir Belediyespor, teknik direktörlük görevine Yusuf Tokaç'ı getirdi. Antalya, G.Birliği, Çaykur Rize gibi takımların altyapısında görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon İskenderun FK'ye 3. Lig'de final oynattı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Ankaraspor, Niğde Anadolu forması giyen 22 yaşındaki stoper Recep Yemişci ile anlaştı. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada, 5 gol ve 1 asistlik performans ortay koydu.