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Son dakika spor haberi: UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı!

UEFA'dan son dakika açıklaması... 2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı sayıda gol atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek. Alınan tarihi karar UEFA'nın resmi internet sitesinden de açıklandı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:24 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:37
Son dakika spor haberi: UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı!

UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi ve UEFA Futbol Komitesi'nin tavsiyesini takiben UEFA İcra Komitesi, deplasman golü kuralının tüm UEFA kulüp müsabakalarından elemeler itibarıyla kaldırılmasına yönelik öneriyi onayladı. Buna göre, 2021/22 sezonundan itibaren düzenlenecek organizasyonlarda deplasman golü kuralı olmayacak.

Bu kuralın kaldırılmasıyla birlikte iki takımın iki ayakta aynı sayıda gol attığı beraberliklerde deplasmanda atılan gole bakılmayacak. Maçın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına gidilecek.

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