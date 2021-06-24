Son dakika spor haberi: UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı!

UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi ve UEFA Futbol Komitesi'nin tavsiyesini takiben UEFA İcra Komitesi, deplasman golü kuralının tüm UEFA kulüp müsabakalarından elemeler itibarıyla kaldırılmasına yönelik öneriyi onayladı. Buna göre, 2021/22 sezonundan itibaren düzenlenecek organizasyonlarda deplasman golü kuralı olmayacak.



Bu kuralın kaldırılmasıyla birlikte iki takımın iki ayakta aynı sayıda gol attığı beraberliklerde deplasmanda atılan gole bakılmayacak. Maçın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışlarına gidilecek.