Brezilya-Kolombiya: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Copa America

Avrupa kıtasında EURO 2020, Güney Amerika'da ise Copa America heyecanı sürüyor. B Grubu'nda turnuvanın ev sahibi Brezilya, Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan Kolombiya, 10. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 78. dakikasında Roberto Firmino ile eşitliği yakalayan Brezilya, 90+10. dakikada Casemiro'nun attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Bu arada Brezilya'nın attığı ilk golden hemen önce topun hakeme çarpıp sekmesi sonucu yenilen gol Kolombiyalıları adeta çılgına çevirdi. Hakeme yapılan uzun itirazlardan sonuç çıkmadı.

Bu sonucun ardından B Grubu'nda Brezilya 3 maçta elde ettiği 3 galibiyetle liderlik koltuğunda otururken Kolombiya 4 puanla ikinci, Peru 4 puanla üçüncü, Ekvador 2 puanla dördüncü ve 2 puanı bulunan Venezuela ise sonuncu sırada yer alıyor.