Alt liglerden haberler (23.06.2021)

DİYADİN İMZAYI ATTI

Gençlerbirliği'nde daha önce anlaşmaya varılan teknik direktör Metin Diyadin imzayı attı. Deneyimli çalıştırıcı "Hem gençlere yatırım yapacağız hem de tecrübeli isimleri takıma katacağız. Oluşturacağımız karma takım ile yeniden Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

MESUT VE BREGU BOLU'YA

Boluspor transferde hareketli günler yaşıyor. Eski oyuncusu Mesut Çaytemel ile anlaşmaya varan Yarenler, yurt dışı transferinde de hareketli. Tuuta takımında forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dejvi Bregu da Boluspor'un teklifini kabul etti. Harekat sürecek.

ALTIPATLAR DÜZCE

Düzcespor coştu. Murat Gürbüzerol, Onur Şirin, Erdi Kasapoğlu, Samet Eker, Ersin Aydın ve Dede Çelik ile sözleşme imzaladı.

AKHİSAR'A TAŞINIYOR

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa FK maçlarını Akhisar'da oynayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda maça çıkacak.

FURKAN İÇEL'DE

İçel İdman Yurdu'nda transferler sürüyor. İçel İdman Yurdu, Ofspor forması giyen Furkan Işıkdemir'i kadrosuna kattı.