Son dakika spor haberi: Belçika'nın golcü oyuncusu Romelu Lukaku'dan Türkiye sorusuna yanıt!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği müthiş performansla Belçika'nın namağlup son 16'ya yükselmesinde büyük pay sahibi olan golcü oyuncu Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından sevenleriyle soru-cevap etkinliği düzenledi.

An itibarıyla EURO 2020'de Cristiano Ronaldo, Georginio Wijnaldum ve Patrick Schick ile gol krallığını paylaşan ve Serie A'da uzun yılların ardından Inter'i şampiyonluğa taşıyan 28 yaşındaki forvet, kendisine Türkiye ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi.

Belçikalı yıldız kendisine yöneltilen "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz." sorusuna, "Evet, seviyorum. O dönemle pek bir şey hatırlamasam da bir gün Türkiye'yi ziyaret edeceğim" yanıtını verdi.

BİR SEZON OYNADI

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996/97 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. Gençlerbirliği ile toplamda 33 maça çıkan Roger Lukaku, 4 gol kaydetmişti.