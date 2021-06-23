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Son dakika spor haberi: Belçika'nın golcü oyuncusu Romelu Lukaku'dan Türkiye sorusuna yanıt!

Son dakika spor haberi... Hem Serie A'da Inter formasıyla, hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Belçika formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Romelu Lukaku, sosyal medyadan gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği kapsamında taraftarların sorularını yanıtladı. Lukaku kendisine yöneltilen Türkiye sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:52
Son dakika spor haberi: Belçika'nın golcü oyuncusu Romelu Lukaku'dan Türkiye sorusuna yanıt!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği müthiş performansla Belçika'nın namağlup son 16'ya yükselmesinde büyük pay sahibi olan golcü oyuncu Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından sevenleriyle soru-cevap etkinliği düzenledi.

An itibarıyla EURO 2020'de Cristiano Ronaldo, Georginio Wijnaldum ve Patrick Schick ile gol krallığını paylaşan ve Serie A'da uzun yılların ardından Inter'i şampiyonluğa taşıyan 28 yaşındaki forvet, kendisine Türkiye ile ilgili yöneltilen soruya da yanıt verdi.

Belçikalı yıldız kendisine yöneltilen "Baban Türkiye'de futbol oynadı. Türkiye'yi seviyor musun? Bizler seni çok seviyoruz." sorusuna, "Evet, seviyorum. O dönemle pek bir şey hatırlamasam da bir gün Türkiye'yi ziyaret edeceğim" yanıtını verdi.

BİR SEZON OYNADI
Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996/97 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. Gençlerbirliği ile toplamda 33 maça çıkan Roger Lukaku, 4 gol kaydetmişti.

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