Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Messi Muslera'yı üzdü! Arjantin 1-0 Uruguay | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: 'yı üzdü! 1-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... 'da heyecan sürüyor. B Grubu'nda oynanan karşılaşmada , 'in golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:06
Son dakika spor haberi: Messi Muslera'yı üzdü! Arjantin 1-0 Uruguay | MAÇ SONUCU

'da oynanırken, Güney Amerika kıtasında da 'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda sabaha karşı oynanan karşılaşmada 'li , 'lı 'in attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. 'nda kaleyi Galatasaraylı file bekçisi korudu.

Grupta 4 puanı bulunan Arjantin, averaj farkıyla 'nin önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Uruguay ise ilk maçında Arjantin'e mağlup olarak puansız ve sonuncu 'nın bir sıra üstünde 4. sırada bulunuyor.

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