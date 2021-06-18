10 numara Split’ten

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Altay, transferde ince eleyip sık dokuyor. 10 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, rotasını Hırvatistan'a çevirdi. İzmir ekibi, H.Split'ten ayrılan 29 yaşındaki Mijo Caktas'ı listesine aldı ve menajeriyle temasa geçti. Hırvatistan formasını 1 kez giyen Caktas, geçen sezon 20 maçta 12 gol, 3 asist katkısı sağladı. Öte yandan Altay'a Y.Malatya'dan ayrılan Faslı sağ bek Chebake önerildi. Geçen sezon 35 maçta 2 asistle oynayan 31 yaşındaki savunmacı, 4 sezondur Malatya ekibinde ter döküyordu.