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10 numara Split’ten

Altay, aradığı maestroyu ’da buldu. İzmir ekibi, H.Split’le kontratı biten 29 yaşındaki Caktas’a kanca attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
10 numara Split’ten

'de kalıcı olmayı hedefleyen Altay, transferde ince eleyip sık dokuyor. 10 numara arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, rotasını 'a çevirdi. İzmir ekibi, H.Split'ten ayrılan 29 yaşındaki 'ı listesine aldı ve menajeriyle temasa geçti. Hırvatistan formasını 1 kez giyen Caktas, geçen sezon 20 maçta 12 gol, 3 asist katkısı sağladı. Öte yandan Altay'a Y.'dan ayrılan Faslı sağ bek Chebake önerildi. Geçen sezon 35 maçta 2 asistle oynayan 31 yaşındaki savunmacı, 4 sezondur Malatya ekibinde ter döküyordu.

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