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yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapmadı!

(), yeni sezon için kararlarını açıkladı. Buna göre bazı kulüplerinin yabancı futbolcu sayısına yönelik yaptığı itirazları reddeden TFF, 14 yabancıdan en fazla 8'inin maç kadrosunda yer alabileceğini duyurdu. İşte tüm kararlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:49 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:53
TFF yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapmadı!

(), liglerde yeni sezon için kararlarını açıkladı. Yabancı kuralından liglerde mücadele edecek takım sayısına kadar tüm detayları kamuoyuyla paylaştı.

İşte alınan tüm kararlar:

20 takımdan oluşan 'den yeni sezonda son 4 sırada yer alan takımlar . Lig'e düşecek.
Futbolda -2022 sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlayacak. Yeni sezonda TFF Yönetim Kurulu'nun kararı ile profesyonel liglerde ilan edilen takım sayıları ve yürürlüğe giren hususlar şöyle:

Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:
- 1. Transfer ve Tescil Dönemi: 17 Haziran 2021 - 8 Eylül 2021
- 2. Transfer ve Tescil Dönemi: 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre; 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:
- Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lige düşecek)
- TFF 1. Lig: 19 Takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım . Lige düşecek)
- TFF 2. Lig: 39 takım (2 Grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lige yükselecek, toplam 8 takım . Lige düşecek)
- TFF 3. Lig: 55 takım (3 Grup) (Toplam 6 takım TFF 2. Lige yükselecek, 12 takım düşecek)

2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak;
- Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.
- TFF 1. Lig: TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek.

Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:
- Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
- TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
- TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu
- TFF 3. Lig: En fazla 25 futbolcu

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