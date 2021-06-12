Aktüel haberler (12.06.2021)

Bursaspor'un 3 yıllığına anlaştığı Mustafa Er, yeşil-beyazlı kulübün transfer tahtası açılması halinde kariyerinde ilk kez kendi oluşturacağı bir kadro ile sezona giriş yapacak.
Nazilli, iç transferde Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, Tamer Arıcı, Muhammed Ali Aydın, Burak Evren, Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile nikah tazeledikten sonra Sefa Korkmaz'la da 1 yıllık sözleşme yaptı.
2.ci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da sol bek Emre Kaplan ile yollar ayrıldı. Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren Emre Kaplan'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'den düşen Denizlispor'da yaşanan mali kriz etkisini iyice göstermeye başladı. 16 Haziran'da seçime gidecek olan yeşil-siyahlı kulübün tesislerindeki doğal gaz, faturalar ödenmeyince kesildi.